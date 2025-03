Corretti stili di vita: convegno alla Filanda

L'Amministrazione Comunale di Cornaredo, in collaborazione con ASST Rhodense, organizza una serata dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute. L'evento, intitolato "I corretti stili di vita: l'importanza della prevenzione", si terrà venerdì 11 aprile alle ore 20.30 all'Auditorium La Filanda in piazza Libertà a Cornaredo.

La serata vedrà la partecipazione di esperti del settore che affronteranno diverse tematiche legate alla salute, tra cui l’ipertensione arteriosa, i disturbi dell'alimentazione, il diabete e la dipendenza da fumo. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali a cura del Sindaco Corrado D'Urbano, della Direzione Strategica ASST Rhodense e del Consigliere Regionale Emanuele Monti, Presidente della Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia - Regione Lombardia.

L'incontro sarà un'occasione preziosa per approfondire temi importanti per la salute e il benessere della comunità.

"La salute dei nostri cittadini è una priorità assoluta per l'Amministrazione Comunale. Questo convegno rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la comunità su come la promozione di stili di vita sia fondamentale a prevenire molteplici malattie come diabete, obesità ecc. Siamo orgogliosi di collaborare con ASST Rhodense per offrire ai cittadini di Cornaredo un'opportunità di informarsi e confrontarsi con esperti del settore. Investire nella prevenzione significa investire nel futuro e nel benessere della nostra comunità. Invitiamo tutti a partecipare numerosi a questa serata informativa e formativa." dichiara il sindaco D'Urbano

“L’ASST Rhodense pone molta attenzione al tema della promozione della salute e della prevenzione. Grazie alle molteplici professionalità presenti all’interno dell’ASST possiamo lavorare sul territorio per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei corretti stili di vita, ricordando che il primo passo verso la salute è proprio la prevenzione. L’ASST, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, intende collaborare con le Amministrazioni locali per fare rete ed informare le persone sulle opportunità offerte dall’Azienda in termini di benessere generale.” aggiunge Marco Bosio.