Corpo Bandistico Legnanese pronto per il concerto d'estate

Legnano, il Corpo Bandistico Legnanese Aps pronto al concerto d'estate. In programma anche un omaggio al maestro Ennio Morricone.

Omaggio a Morricone

Il Corpo Bandistico Legnanese Aps ha il piacere di presentare il concerto d'estate, che si terrà mercoledì 18 giugno alle 21.30, in piazza San Magno, a Legnano. Un appuntamento ormai tradizionale per la banda cittadina. Il programma inizierà con freschi e ritmati brani del repertorio della musica per orchestra di fiati, per proseguire con alcune celebri pagine della musica del maestro Ennio Morricone, in un doveroso omaggio a cinque anni dalla sua comparsa.

Arrangiamenti pop e rock

Infine, spazio ad alcuni arrangiamenti di musica pop e rock per augurare a tutti una buona estate! Al termine, l'immancabile esecuzione dell'inno cittadino "Me car Legnan". Dirige il maestro Alberto Manzalini.