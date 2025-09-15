Consegnate le benemerenze civiche ai cittadini speciali

Consegnate a Canegrate le benemerenze civiche.

Cittadini speciali premiati con le benemerenze civiche del Comune di Canegrate. E’ quanto si è svolto la sera di sabato 13 settembre 2015 con la cerimonia ospitata nell’atrio della scuola secondaria di primo grado Manzoni. I riconoscimenti per il 2025 sono stati consegnati dal sindaco Matteo Modica, dai capigruppo Marco Fratto e Matteo Matteucci a Bruno Cassani, ex sindaco e sportivo, per “una vita dedicata all’impegno nella pubblica amministrazione e allo sport, prima da protagonista e poi contribuendo alla nascita di molte delle società sportive canegratesi”. E poi alla memoria di Eugenio Castoldi, alla memoria: “Storico presidente della Cooperativa Bell’Unione, distintosi per la sua umanità e il fervido operato per il bene della comunità”. Il premio è stato ritirato dalle figlie Graziella e Rossana, la sua figura è stata ricordata da Sergio Beniani, attuale presidente della cooperativa.

Riconoscimento per la banda

Infine Matteo Iametti, in qualità di presidente del Corpo musicale cittadino Canegrate, ha ricevuto un riconoscimento per la banda che compie ben 130 anni.