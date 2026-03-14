Concorso musicale Primo maggio: i sindacati rinnovano l’iniziativa

Cgil, Cisl e Uil del Territorio Altomilanese dopo il grande successo di adesioni dello scorso anno, annunciano l’avvio delle candidature per il “Concorso Musicale Altomilanese 1 maggio”, già giunto alla terza edizione.

Concorso musicale Primo maggio a Legnano

L’evento sarà organizzato in collaborazione con il Comune di Legnano e avrà la gradita presenza del comico legnanese Max Pisu nelle vesti di presentatore e del musicista Stefano Re per la conduzione artistica. Anche per questa edizione è stata confermata la collaborazione con Rugby Sound e Shinning Production: infatti la band vincitrice avrà la possibilità di esibirsi in una serata del prossimo Festival.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte dalla giornata odierna fino al 31 marzo 2026 inviando una mail a 1maggioaltomilanese.selezioni@gmail.com Nella mail andranno inserite:

Nome e breve storia della Band

Contatto del rappresentante della Band

Eventuali pubblicazioni

N° 3 brani in formato mp3

Saranno ammesse solo Band che interpretano musica “originale” (no a cover). Al termine delle iscrizioni saranno effettuate le selezioni e saranno comunicate le otto band che si sfideranno il 1 maggio 2026 nel Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinannzi”.