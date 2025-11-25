“L’argomento scelto quest’anno “FUTURO: UTOPIA O DISTOPIA?” è decisamente impegnativo e quantomai attuale

Domenica 23 novembre alle ore 17 si è tenuta la premiazione della seconda edizione del Concorso Nazionale di Narrativa Breve organizzato dalla Sezione Letteraria del CAB Centro Artecultura Bustese all’interno della mostra” Crash Bang Boom” sul tema della guerra inaugurata sabato 15 novembre.

Concorso di narrativa breve: “Futuro: utopia o distopia”. I premiati

“L’argomento scelto quest’anno “FUTURO: UTOPIA O DISTOPIA?” è decisamente impegnativo e quantomai attuale. Lo dimostra l’enorme numero di partecipanti provenienti da tutta Italia e non solo, che ha superato ogni aspettativa. Lo afferma la Presidente della Giuria Lucina Dell’Acqua, cosi’ composta

Giovanni Benzi scrittore, formatore e insegnante CAB

Martina Cilento scrittrice, editor e insegnante CAB

Doriana Cozzi ex responsabile della Biblioteca Civica di Legnano

Rosy Gallace operatrice culturale e organizzatrice di eventi letterari

Rosanna Poncino ex insegnante di lettere al Liceo Classico Galilei di Legnano

I vincitori

Con la collaborazione di Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, sponsor, sono stati premiati i seguenti racconti:

1* classificato

“Recupero” di FRANCESCO MONTONATI

2° classificato

“La fabbrica” di ERIKA CASATI

3* classificato

“Eden 2150” di FABRILIO VIGRATI (Cavalchi Fabio)

Per la sezione GIOVANI AUTORI:

1° classificato

“Reparto 10 camera 6” di VIOLA TOSI (anni 17)

2° classificato

“I ragazzi del futuro” di MASSIMO VEDANI (12 anni)

3° classificato

“Ologramma 17” di GIORGIA BORDANI (15 anni)

Toccante e professionale la lettura interpretata dei brani da parte di Anna Prada, intervallati da musica e voce di Ellis Bottazzo e Claudio Dell’Acqua

E’ stato realizzato un libretto con la raccolta dei primi 30 brani selezionati e messo a disposizione degli autori.

Il commento di Danila Battaglia

Dichiarazione Danila Battaglia, membro del consiglio di amministrazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate