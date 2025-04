Concerto di primavera nel ricordo dello storico presidente

La primavera è arrivata e puntuale giunge anche il concerto dello storico Corpo Musicale di San Pietro all’Olmo.

Il tradizione concerto di Primavera della banda sanpietrina le cui origini risalgono al 1894 è in programma il 12 aprile, nella «casa» del corpo musicale.

Corpo musicale San Pietro all'Olmo

L’appuntamento è infatti alla Sala della musica di via Donatori di Sangue a San Pietro all’Olmo.

Questo primo concerto del 2025 del corpo bandistico sarà dedicato alla memoria di Luigi Dino Colombo, storico presidente del gruppo, scomparso ormai trenta anni fa.

Luigi Dino Colombo

Prima musicante, poi guida del sodalizio e soprattutto fautore nel 1980 della costruzione della sede della banda, appunto la sala Amici della musica che i sanpietrini ben conoscono in quanto ospita la maggior parte delle iniziative di svago e cultura che si tengono nella frazione e che ora porta il suo nome.

Sala Amici della Musica

Ci si ritrova dunque il 12 alle 21 in via Donatori di Sangue 6, a San Pietro. Il concerto sarà a ingresso gratuito.

La banda diretta dal maestro Roberto Turriani si esibirà in brani e colonne sonore dei film capaci certamente di entusiasmare i presenti, spaziando dai Pirati dei Caraibi a Il Postino.