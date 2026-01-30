Con l’avvicinarsi del Carnevale Ambrosiano, torna anche quest’anno la Campanella d’Oro, un evento che da oltre cinquant’anni rappresenta un appuntamento fondamentale nel calendario dei nostri oratori.

Con l’arrivo del Carnevale torna anche la “Campanella d’oro”

L’edizione 2026 segna il suo 56° anniversario, un traguardo che conferma il valore e la tradizione di una manifestazione capace, nel tempo, di diventare un punto di riferimento per la vita oratoriana e il carnevale di Abbiategrasso e dell’abbiatense.

La Campanella d’Oro non è soltanto una rassegna canora, ma una vera proposta educativa che coinvolge più di 100 partecipanti: sette gruppi oratoriani, corrispondenti ai gruppi dei percorsi di catechesi che presenteranno ciascuno una canzone. Per questa categoria le esibizioni saranno curate dagli animatori e dagli educatori dei gruppi e le prove saranno ogni domenica a partire dall’undici gennaio fino alla Campanella. In gara ci saranno anche due gruppi che non riferiscono ai gruppi della catechesi (Asilo don Croci e i primi calci dell’ASD OSG) oltre a 3 duetti, diversi solisti e un piccolo gruppo composto da cinque ragazzi per un totale di una ventina di canzoni in gara. È un’occasione preziosa per tutta la comunità parrocchiale e cittadina, dove l’impegno e la passione per la musica si intrecciano con il desiderio di educare alla collaborazione e alla condivisione di un obiettivo comune e questo si evince soprattutto nel lavoro delle decine di volontari che sono al lavoro da prima di Natale perché tutto possa svolgersi al meglio.

Una nuova veste scenografica

Come ogni anno, la manifestazione si presenterà con una nuova e affascinante veste scenografica che quest’anno porterà bambini e ragazzi a spasso per l’antico Egitto. Anche per il 2026 non mancherà un ospite ormai abituale: il Gruppo Andi, che si esibirà fuori gara come anche la Comunità Giovanile che ha scelto di passare qualche minuto sotto i riflettori con un’esibizione canora

L’edizione 2026 della Campanella d’Oro si terrà nelle serate di giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, alle ore 20:30, e nella giornata di sabato 21 febbraio, alle ore 13:30, presso l’auditorium del quartiere Fiera di Abbiategrasso (Via Ticino, 72).

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto dal 2 febbraio, esclusivamente presso la segreteria dell’Oratorio San Gaetano; in alternativa, potranno essere acquistati presso la biglietteria del teatro domenica 8 febbraio nel pomeriggio, e mezz’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo nelle date indicate.

Tutti i dettagli sul sito www.oratorium.it