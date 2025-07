Col Rugby Sound si è tornati tutti negli anni Novanta

LE FAMOSE HIT HANNO FATTO BALLARE TUTTI

Successo anche per la terza serate del festival di musica live: le hit hanno fatto ballare il grande pubblico

Rugby Sound di Legnano, un'altra serata di successo con la musica degli anni Novanta.

Rugby Sound, un tuffo negli anni Novanta

Non c’è due senza tre! La terza serata del Rugby Sound all'Isola del Castello di Legnano è stata all’insegna della dance anni ’90 con il ritornodel live "Voglio tornare negli anni '90". Per il terzo anno consecutivo, lo show sbanca il Castello di Legnano, con uno spettacolo strutturato e collaudato. Si parte con il countdown dell’orologio, come se fosse la notte di Capodanno, ed inizia la festa dedicata alla spensieratezza, alla leggerezza e alla voglia di evadere

dallo stress quotidiano.

Una serata tra dance, ballate e ricordi

Un mix di hit dance, dagli anni ’90 fino ad arrivare agli anni 2000, con Gabry Ponte, Gigi D’Agostino, Corona e Danijay: quando la dance era commerciale, dominava nelle radio e colorava i Festivalbar. Non sono mancate incursioni negli ’80 con gli Abba e Lucio Battisti. Non si è ballato e basta, ma cantayo fino a perdere il fiato: il dj fa cantare "Hanno

ucciso l’uomo ragno" degli 883 e "Destinazione Paradiso" di Gianluca Grignani! Ed ecco il Rugby Sound trasformarsi in un karaoke a cielo aperto.

Sul palco si scatenano coreografie suggestive con palloni giganti, stelle filanti e altri oggetti che vengono lanciati verso il pubblico. Si alternano ballerine e ballerini, e non mancano le mascotte per i più piccini: Bart e Homer Simpson, Topo Gigio, Buzz e i Teletubbies.

Il finale

La festa è andata avanti oltre la mezzanotte con altri brani storici dei Ricchi e Poveri e Umberto Tozzi. Si sono formati gruppetti di quarantenni che hanno improvvisato balletti con un sorriso e un bel bicchiere di birra, ognuno a modo suo. Un po’ improvvisato, come una risata, che è sempre un toccasana. Un

pubblico bellissimo, con grandi piccini e tante famiglie. Una serata di successo con un altro sold out.

Stasera, domenica 6 luglio 2025, sul palco ci saranno Kid Yugi+Nerissima Serpe+Papa V+ Fritu+Latrelle.

Un'edizione ancora più sicura

L’assessore alla Cultura Guido Bragato ha ricordato: "E' un Rugby Sound sicuro, con tanti eventi per tutti. Per quanto ci riguarda, tutto sta andando bene. Ringraziamo l'organizzazione, i volontari, le Forze dell'ordine e il

personale comunale, che sono fondamentali per l'evento. Quest'anno abbiamo introdotto gli ecovolontari e invitiamo tutti i partecipanti a differenziare correttamente i rifiuti all'interno dell'isola: è importante per raggiungere gli obiettivi di raccolta. Ora continuiamo con la musica per tutti i pubblici e ricordo che giovedì 10 luglio 2025 l'ingresso al concerto di Cisco sarà gratuito su iniziativa del Comune di Legnano".