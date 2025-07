Cisco "riporta tutto a casa" anche al Rugby Sound

RICORDANDO IL PRIMO DISCO DEI MCR

Grande festa ieri sera all'Isola del Castello per ricordare il 30esimo anniversario del primo album dei Modena City Ramblers

Rugby Sound di Legnano, pubblico e applausi per Cisco che ha celebrato i 30 anni dal primo album dei Modena City Ramblers.

Rugby Sound, Cisco "riporta tutto a casa"

"Riportando tutto a casa, 30 anni dopo". Anche a Legnano, grazie al Rugby Sound, si è assistito a una celebrazione importante: la festa per i tre decenni dalla pubblicazione di "Riportando tutto a casa", primo disco dei Modena City Ramblers. Protagonista della serata di ieri, giovedì 10 luglio 2025, è stato Cisco, ex frontman della band che poi intrapreso una brillante carriera solista, che ha ripercorso tutti i successi di quel celebre altro e altri ancora, senza mai dimenticare l'importanza della Resistenza e di celebrare il 25 Aprile.

La scaletta

In scaletta brani che hanno fatto la storia: l'inizio con "In un giorno di pioggia" e poi via con "Tant par tacher", "La banda del sogno interrotto", "I funerali di Berlinguer", "Quarant'anni" e le storiche "Oltre il ponte", "Al dievel", "I cento passi" (dedicata a Peppino Impastato), "Contessa", "I ribelli della montagna" per finire con la tradizionale "Bella ciao". "Ricordiamoci che il 25 Aprile non si festeggia solo in quella data - ha ricordato Cisco dal palco - Va festeggiato e celebrato ogni santo giorno!".

La sera di oggi, venerdì 11 luglio 2025, il Rugby Sound continua con la serata "Deejay time" che vedrà alla consolle i famosi dj Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta (inizio alle 21).