“Carnevale cerrese 2026”, successo per il gran finale

“Carnevale cerrese 2026”, festa per il gran finale

Gran finale per i festeggiamenti del Carnevale Cerrese 2026 di Cerro Maggiore. Iniziati coi laboratori dell’8 febbraio 2026, proseguiti poi il 14 con “Carnival in love” e il 15 con la partecipazione alla sfilata di Cantalupo, ecco che sabato 21 febbraio 2026 la festa è tornata al Centro don branca con adulti e bambini insieme per una giornata di festa dove ognuno ha potuto trasformarsi in qualcosa di diverso: chi in un super eroe, chi in una principessa, chi in un cowboy e perfino in qualche oggetto originale come una scatola di Tic Tac o un distributore di merendine.

La festa

Non sono mancate le corse dei bimbi e le sfide con coriandoli e stelle filanti ma anche i giochi olimpici, organizzati con grande cura, con tanto di medaglie. E poi i balli, la lotteria e le premiazioni per la migliore maschera tra le bambine, bambini, gruppo di amici o famiglia e per gli adulti. Ad ottenere un attestato di riconoscimento una piccola Masha, un originale “uomo edera”, tre scatole di Tic Tac e una domatrice dalla chioma rossa e riccia. “Un riconoscimento particolare a chi ha pensato e realizzato la propria maschera in modo più originale di tutti: un bambino che per qualche ora si è trasformato in un distributore di merendine” spiegano dal Carnevale Cerrese. Infine una premiazione speciale a Fabio Garofoli, noto in oratorio come Dj Fabio, per la sua partecipazione e l’animazione musicale.