Carmen Colombo Galli Ufficiale della Repubblica, i complimenti del sindaco

Carmen Colombo Galli nominata Ufficiale della Repubblica, i complimenti del sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi.

Carmen Colombo Galli è stata nominata Ufficiale della Repubblica direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ora arrivano i complimenti da parte del sindaco Daniela Rossi: “La nostra concittadina stata insignita dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica dal Prefetto di Milano Renato Saccone – afferma il primo cittadino – Siamo lieti ed orgogliosi per questo importante riconoscimento per diversi motivi: e’ stato assegnato ad una donna, corona il lavoro di una vita nel sociale, sprona a continuare nell’attenzione agli altri per costruire un futuro giusto e migliore a qualsiasi eta’ con entusiasmo e ottimismo.

Per lunghi anni in Amministrazione comunale, come assessore e Sindaco, non si e’ mai risparmiata, sempre presente e attiva; come Coordinatrice della Casa Famiglia ha seguito con competenza e attenzione le problematiche della terza eta’; presidente entusiasta della Castoro Sport di Legnano; fondatrice dei Lions a San Vittore Olona; presidente dell’ Asilo. Sono tutte tappe di un impegno importante che qualificano l’ l’Onorificenza che il Presidente della Repubblica ha voluto conferire.

Da parte nostra oltre alle felicitazioni, un ringraziamento sincero e un augurio per un ulteriore lungo percorso di nuove attività e di iniziative significative che porteranno alla nostra Comunità il segno inconfondibile e qualificante di una donna speciale”.

