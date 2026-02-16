Cantalupo “invasa” dai carri di Carnevale: un grande successo

Grande successo per la tradizionale sfilata dei carri di Carnevale a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Carri di Carnevale, successo a Cantalupo

La sfilata dei carri di Carnevale a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, si è confermata una delle più belle di sempre. L’evento è andato in scena ieri, domenica 15 febbraio 2026, grazie all’instancabile lavoro dei volontari, della Parrocchia, e col patrocinio del Comune. Come sempre, carri studiati e preparati con una grande attenzione al dettaglio e tantissimi applausi dal folto pubblico presente lungo il percorso.

L’ordine della sfilata

Ad aprire la sfilata è stato il Corpo bandistico (ovviamente in maschera), poi i ragazzi dell’oratorio con il carro “Far West”, a seguire il Comitato Carnevale cerrese con “Furto al Louvre”, Nutro e disseto con “Bob + Marley”, I ragazzi dal drink facile con “I pelati dei Caraibi”, i Brutti anatroccoli con “Cars”, i Carristi incalliti con “Mostro degli abissi” per chiudere con il Gruppo 104 con “Le vere Olimpiadi di Cortina 2026”.