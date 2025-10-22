“Bim Bum Bam” diventa uno spettacolo e arriva a teatro

“Bim Bum Bam”, lo storico programma televisivo per bambini e ragazzi, diventa uno spettacolo e sbarca a teatro. Tra i presentatori uno dei suoi volti storici ossia Marco Bellavia, oggi residente a Cerro Maggiore.

“Bim Bum Bam” arriva a teatro

Si chiama “Bim Bum Bam party” ed è un vero e proprio tuffo nel passato. E’ questo lo spettacolo che farà rivivere i giorni e i momenti dell’infanzia di milioni di ex bambini ed ex ragazzi oggi adulti. La famosa trasmissione, andata in onda su Mediaset dal 1981 al 2002, torna ora a vivere: dopo la data zero al teatro di Alba, ora che è diventata uno spettacolo è pronta a girare l’Italia.

Bellavia: “Si torna a sognare e sorridere”

Lo spettacolo vede la presenza di Marco Bellavia (oggi residente a Cerro Maggiore ) di Manuela Blanchard, storici conduttori del programma; non potrà mancare il mitico pupazzo Uan (con la voce di Piero Ubaldi). La regia è affidata a Claudio Insegno (scenografie a cura di Francesco Fassone) e ci sarà la partecipazione straordinaria del maestro Enzo Draghi, voce storica di moltissime sigle di cartoni animati. Un evento su licenza ufficiale Mediaset in collaborazione con Dreams

“Devo dire che siamo gasatissimi – afferma Bellavia – La prima ad Alba è andata benissimo e ne siamo contentissimi. Come è nata l’idea del programma? Ci hanno contattato tempo fa proponendoci questo spettacolo, nei mesi la cosa ha preso piano piano forma. Con noi c’è Claudio Insegno, un professionista straordinario che ha fatto un ottimo lavoro. Il risultato è qualcosa tra uno show e uno spettacolo teatrale, imperdibile!”.

Cosa ci sarà sul palco

“Sarà un vero tuffo nel passato – commenta Bellavia, che in quegli anni ha preso parte alle celebri ficton di Kiss Me Lica – La gente potrà cantare, divertirsi, ridere e sorridere. E sognare di tornare bambini. E poi c’è Uan, che è sempre figo e non invecchia mai!”. E il conduttore aggiunge: “Proporremo un bello spettacolo, fatto di cose semplici. Che sono poi le cose più belle, le cose che hanno fatto grande questo programma”.

Il pubblico verrà coinvolto con giochi, sketch e tanta musica, in un racconto che farà viaggiare i presenti nel tempo tornando all’infanzia.

Uno dei momenti più interattivi il karaoke corale sulle sigle dei cartoni animati più amati, da “Holly e Benji” ad “Occhi di Gatto”, da “Kiss me Licia” a “Magica Emy”, da “Holly e Benji” a “Mila e Shiro” fino a “Pollon combina guai”.

Enzo Draghi e la sua band faranno scatenare sulle note di “Lupin l’incorreggibile Lupin”, “I Puffi sanno”, “Creamy”, “È quasi magia Johnny”, “Memole”, “Georgie” e il medley dei brani dei Bee Hive (di cui Bellavia impersonificava il bassista)

Uan in versione speciale disc jockey farà infine alzare il pubblico in sala e ballare sulle note di brani che hanno fatto storia come “Forever Young”, “People from Ibiza”, “Gioca Jouer”, “Crilù”, “Wild Boys”.

Le date

Le date del tour del “Bim Bum Bam party” già annunciate sono le seguenti:

– sabato 18 ottobre 2025, ore 21 – ALBA Teatro Sociale (data zero)

– mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30 – MILANO Teatro Lirico (première nazionale)

– venerdì 7 novembre 2025, ore 20.30 – TORINO Teatro Colosseo

– giovedì 27 novembre 2025, ore 21 – FERRARA Teatro Nuovo

– giovedì 4 dicembre 2025, ore 21 – NAPOLI Teatro Acacia

– venerdì 5 dicembre 2025, ore 21 – ROMA Teatro Orione

– venerdì 6 febbraio 2026, ore 21 – SCHIO Teatro Astra

– sabato 14 febbraio 2026, ore 21 – LECCE Teatro Politeama Greco