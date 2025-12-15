Benemerenze civiche: premiati i cittadini speciali

Benemerenze civiche del Comune di Nerviano: ecco chi sono i premiati.

Benemerenze civiche, il riconoscimento del Comune

Anche nel 2025 il Comune di Nerviano ha con ferito le civiche benemerenze , un riconoscimento dedicato a cittadini, associazioni ed enti che si sono distinti per impegno, solidarietà e amore per la comunità. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di sabato 13 dicembre 2025 nella sala del Bergognone. “Un momento importante per dire grazie a chi, con gesti concreti e spesso silenziosi, contribuisce ogni giorno a rendere Nerviano un paese più unito, attivo e solidale – ha ricordato il sindaco Daniela Colombo – Le benemerenze rappresentano un’occasione di orgoglio e condivisione, per valorizzare storie di dedizione, partecipazione e senso civico che fanno crescere tutta la comunità”.

I premiati

Riconoscimento consegnato alla memoria di Ottavio Cogliati, “atleta dal talento straordinario che portò orgoglio e prestigio alla sua Nerviano – si legge nelle motivazioni – Oro alle Olimpiadi di Roma 1960 nella cronometo a squadre, proseguì una brillante carriera professionistica partecipando al Tour de France. Determinato, gentile e dalla risata contagiosa, incarnò i valori dello sport vero lasciando un ricordo profondo”. Poi, alla memoria di Ambrogio Morelli, “ciclista appassionato e tenace, simbolo dello sport genuino fatto di fatica sacrificio e amore per la strada. Partecipò al Giro d’Italia e al Tour de France, conquistando successi nazionali e internazionali. Apprezzato per costanza, generosità e spirito di squadra, trasmise con dedizione i valori autentici del ciclismo e della vita”. Poi premio all’Odv Insieme, col presidente Daniele Cozzi, “da 25 anni pilastro di solidarietà per la comunità. Con impegno e dedizione, i volontari accompagnano anziani e disabili verso strutture sanitarie, scuole e luoghi di lavoro, offrendo aiuto concreto a chi è in difficoltà. Un autentico esempio di servizio e altruismo”. Riconoscimento successivamente a Tiziana Garbagnati, presidente dell’associazione Maurizio Garegnani odv e direttrice del Piccolo Coro Santo Stefano: “per l’impegno e la dedizione con cui, tramite l’associazione, sostiene progetti educativi e missionari in Zambia e ad Haiti offrendo speranza ai più piccoli. Con la stessa passione ha creato il Piccolo coro e corsi musicali parrocchiali promuovendo cultura, crescita e solidarietà con fede e amore”.

Menzione per Benedetta Sartori, campione del mondo con le azzurre del volley, “per gli straordinari successi sportivi e il titolo di campionessa del mondo con le azzurre del volley. Esempio di impegno, passione e determinazione, orgoglio per Nerviano e ispirazione per le nuove generazioni”.