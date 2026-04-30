Sono 800 gli studenti attesi da lunedì 4 a sabato 9 maggio ZeroFestival, il Festival dei libri per ragazzi dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado del territorio, nel Parco della Biblioteca centrale di via Cavour a Legnano.

Attesi 800 in biblioteca per ZeroFestival

Giunto alla quinta edizione, ZeroFestival, con la sua settimana di incontri con gli autori, di dibattiti e dialogo, si è ormai imposto come un momento di formazione e socialità per i più giovani, ma anche come un’occasione per fruire dei luoghi culturali della Città e attivare collaborazioni tra biblioteca, scuole e giovani in un’ottica di cittadinanza attiva. I ragazzi incontreranno le autrici e gli autori dei libri letti in precedenza a scuola o individualmente e avranno la possibilità di dialogare con loro e i referenti dell’associazione Libera.

Il programma di ZeroFestival prevede: lunedì 4 maggio, ore 10: Il mare ci aspettava di Antonio Ferrara; martedì 5 maggio, ore 10: Io non ho padroni di Roberto Morgese; mercoledì 6 maggio, ore 10: Il cuore in guerra di Sara Magnoli; giovedì 7 maggio, ore 10: A luce spenta di Laura Bonalumi; venerdì 8 maggio, ore 10: Ci sono anch’io di Irene Spini e scritto con Annalisa Strada.

Sabato 9 maggio l’evento conclusivo

A conclusione della settimana, in collaborazione con @openspace.radio, sabato 9 maggio, dal 16.00 alle 18.00, nel parco della biblioteca si terrà una diretta radio con interviste e un contest musicale dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 15 e i 20 anni che vogliono esibirsi con una canzone propria o cover (singolarmente o in gruppo). La votazione avverrà tramite giuria popolare che, nel corso dell’evento, decreterà il vincitore cui spetterà come premio la possibilità di esibirsi sul palco di BiblioNote, la rassegna estiva organizzata dalla Biblioteca, vetrina per artisti e musicisti del territorio.