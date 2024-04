"Arti, attrezzi e mestieri", 70 foto di lavoro in mostra per aiutare la Guinea Bissau

Settanta foto di lavoro in mostra a Legnano per realizzare un sogno: la costruzione di un centro di riabilitazione pediatrica in Guinea Bissau.

Le foto di Armando Belloni in mostra a Legnano per la Guinea Bissau

Da martedì 30 aprile a lunedì 27 maggio Palazzo Leone da Perego e nove vetrine (negozi, Urp, Centro parrocchiale San Magno) della Ztl del centro, oltre all’atrio di Palazzo Malinverni, ospiteranno i 70 scatti di Armando Belloni che vedono protagonisti i lavori e le tante gestualità che li contraddistinguono. Rigorosamente in bianco e nero e mai "in posa", le fotografie sono state scattate nel periodo post Covid e hanno catturato professioni e mestieri presenti sul territorio così come attività di grande tradizione e rinomanza in altre parti d’Italia quali quelle dei soffiatori di vetro di Murano e delle ricamatrici di Offida. Le immagini vogliono celebrare il lavoro nelle sue diverse sfaccettature, dalla manualità all’applicazione della tecnologia, dall’amore per la natura alla vocazione per il bello rievocando vecchi mestieri e volgendo uno sguardo alle nuove conquiste della scienza e della tecnica. Realizzata da Comune di Legnano, Rotary club Parchi Alto Milanese, Consolato onorario della Guinea Bissau in Italia, Associazione Liceali sempre e Famiglia Legnanese, la mostra, che rientra nel programma del Centenario di Legnano città in forza di quello che è il genius loci legnanese, ossia l’operosità, ha uno scopo benefico, il sostegno della comunità della Guinea Bissau, e per questo si pone in continuità con l’esperienza decennale di medici e professionisti del Rotary club Parchi Altomilanese che svolgono attività di cooperazione in ambito sanitario, educativo e sociale a distanza e in loco.

I contributi dei visitatori finanzieranno il progetto "Health for your future"

Tutti i liberi contributi dei visitatori della mostra andranno a finanziare il progetto "Health for your future", finalizzato alla realizzazione del primo centro medico per la neuro-riabilitazione pediatrica nell’ospedale di Bohr in Guinea Bissau e che si concretizza nell’acquisto di letti e ausilî specifici per la riabilitazione, nella formazione del personale e nell’attivazione di borse di studio per nuovi medici e, infine, nel coordinamento e supervisione in loco da parte di personale medico specializzato. Referenti del progetto sono il medico cooperante Ernestina Ricotta e il console onorario della Guinea Bissau in Italia Bruno Morlacchi.

La mostra sarà inaugurata alle 17.30 del 30 aprile e sarà aperta il sabato e i festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19; il giovedì dalle 15.30 alle 19.