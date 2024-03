"Arte donna", tutto pronto per l'appuntamento a Vittuone.

"Arte donna", ecco l'evento

E' tutto pronto per l'evento "Arte e donna", in programma domani, domenica 24 marzo 2024, in Piazza Italia, dalle 11 alle 17, a Vittuone. In scena la terza edizione della mostra mercato di manufatti, dipinti, oggettistica varia di artiste del territorio.

Il gran finale

L'evento che sarà proposto domani concluderà le iniziative in programma per "Marzo e donna", rassegna lanciata dal Comune.