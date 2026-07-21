Grande successo per il taglio del nastro dell'esposizione che sarà visitabile anche venerdì 24 e sabato 25 luglio

Un’inaugurazione partecipata e ricca di emozioni ha segnato l’apertura della mostra “Silvano Bulgari Art Exhibition”, allestita ad Arconate e dedicata a uno dei più raffinati interpreti della scultura contemporanea italiana.

Arconate celebra Silvano Bulgari: inaugurata la mostra a Palazzo Taverna

La serata ha registrato una straordinaria affluenza di visitatori, confermando il grande interesse suscitato dall’opera di Silvano Bulgari, artista capace di fondere tradizione, maestria artigianale e ricerca creativa in uno stile unico e inconfondibile.

Le opere in mostra

L’esposizione offre al pubblico l’opportunità di ammirare e conoscere tre opere significative del maestro: “Nuova Luna”, “Il senso del tempo” e la genesi di “Giochi proibiti”, quest’ultima particolarmente significativa perché racconta l’origine dell’opera monumentale realizzata nel 2007 e oggi patrimonio artistico della comunità di Arconate. La mostra rappresenta così non solo un viaggio nell’universo creativo di Bulgari, ma anche un’occasione per riscoprire il profondo legame che unisce l’artista ad Arconate.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ad Angelica e Serenella Bulgari, a Laura Cesareo, presidente della commissione cultura, e a tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione, rendendo la serata un importante momento di condivisione culturale.

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Il progetto culturale per Arconate

«Questa mostra rappresenta molto più di un’esposizione temporanea: è il primo passo di un percorso che guarda al futuro. La nostra amministrazione crede fortemente nel valore culturale e identitario dell’opera di Silvano Bulgari e intende lavorare affinché Arconate possa diventare la casa della sua produzione artistica. Per questo, all’interno del nuovo polo culturale che sorgerà nell’area della ex Tessitura Gatti, oggi in fase di progettazione, vogliamo realizzare un museo permanente dedicato a Silvano Bulgari. Sarebbe un luogo capace di custodire e valorizzare il suo straordinario patrimonio artistico, offrendo al tempo stesso un nuovo punto di riferimento culturale per il territorio», dichiara il Sindaco.

Le parole dell’Assessore

Impegnato in prima linea l’Assessore alla Cultura Fabio Gamba, che sottolinea:

«Portare ad Arconate questa esposizione significa raccontare non solo il talento straordinario di Silvano Bulgari, ma anche il rapporto speciale che l’artista ha costruito con la nostra comunità. Le opere esposte dialogano con il territorio e invitano il visitatore a riflettere sul valore dell’arte come memoria, emozione e patrimonio condiviso. La grande partecipazione all’inaugurazione dimostra quanto ci sia voglia di cultura e di iniziative di qualità. Questo è solo l’inizio di un percorso che punta a fare di Arconate un punto di riferimento per l’arte contemporanea.»

Le prossime aperture

La mostra sarà ancora visitabile presso Palazzo Taverna venerdì 24 dalle ore 21.00 alle 22.30 e sabato 25 dalle ore 10.30 alle 12.00, offrendo a tutti l’opportunità di lasciarsi sorprendere dalla bellezza e dalla forza espressiva delle opere di Silvano Bulgari.