La storica Casa Pisani Dossi, a Corbetta, apre le sue porte al pubblico domenica 29 giugno 2025, dando l’opportunità unica di visitare il Museo Pisani Dossi, accessibile soltanto una volta al mese da aprile a ottobre.

Apertura straordinaria per il museo Pisani Dossi

Dalle 10 alle 18 verranno offerte visite guidate di un’ora in tutte le sezioni della Casa Museo, con sei ingressi programmati: alle 10, 11, 14, 15, 16 e 17.

Allestito nella residenza corbettese della famiglia Pisani Dossi e tutt’ora gestito dagli eredi, il Museo custodisce un patrimonio di grande valore archeologico e archivistico proveniente dall’Italia, compreso il territorio dell’Ovest milanese, dalla Grecia e dalla Colombia, raccolto e allestito del celebre scrittore scapigliato, archeologo e diplomatico Alberto Carlo Pisani Dossi.

Una tappa fondamentale per gli studiosi e gli appassionati

Classico esempio di collezionismo ottocentesco, dimostra però la maturazione di un approccio scientifico all’archeologia, costituendo perciò una tappa fondamentale anche per gli studiosi e gli appassionati della storia di questa disciplina.

Una guida condurrà i visitatori in diversi ambienti interni ed esterni della Casa e illustrerà la provenienza di documenti, oggetti e frammenti, ma anche le vicende familiari e architettoniche della struttura. In un contesto che unisce il fascino della storia all’intimità dell’abitazione privata, sarà possibile scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi e meno noti del patrimonio architettonico e culturale lombardo.

Dal 2017 la Fondazione Museo Pisani Dossi promuove la tutela, il restauro, lo studio e la valorizzazione del patrimonio culturale conservato in Casa Pisani Dossi. Dal 2020 l’Associazione Amici del Museo Pisani Dossi sostiene la Fondazione gestendo le aperture del Museo e le visite guidate.

La prenotazione della visita in uno degli slot indicati (10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00) è obbligatoria.

L’ingresso è gratuito, con offerta libera.

Per informazioni e prenotazioni: museopisanidossi@gmail.com.