Angela Colombo ha compiuto 100 anni: ha lavorato anche alle Poste

MAMMA DELL'EX DIPENDENTE COMUNALE

L'anziana è stata festeggiata in oratorio, alla presenza anche del sindaco Nuccia Berra

Angela Colombo di Cerro Maggiore ha compiuto 100 anni.

Angela Colombo è centenaria

Una grande festa per Angela Colombo che ha raggiunto il grande traguardo dei 100 anni. Ieri, lunedì 7 luglio 2025, Cerro Maggiore ha reso omaggio alla donna con un momento conviviale in oratorio. Classe 1925, Angela è nata a Busto Arsizio, città nella quale ha vissuto la sua giovinezza, fino al matrimonio. Poi la decisione di trasferirsi a Cerro Maggiore, paese nel quale viveva il marito. Angela è poi la mamma di Massimo Franchi, architetto e dipendente comunale di Cerro oggi in pensione.

La visita del sindaco

Per farle gli auguri di buon (100esimo) compleanno è arrivato anche il sindaco Nuccia Berra.