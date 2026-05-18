Oltre 400 autori hanno portato la Lombardia al Salone Internazionale del Libro di Torino, trasformando la creatività narrativa in un racconto corale del territorio. Da questa ampia partecipazione sono stati selezionati i 26 vincitori di ‘Futura. Raccontare la Lombardia’, il premio letterario sostenuto da Regione e promosso da Fondazione Mondadori per valorizzare una nuova generazione di scrittori e scrittrici tra i 18 e i 35 anni, tra questi anche una scrittrice ozzerese: Jasmine Loi.

Anche un’ozzerese tra i premiati di “Futura. Raccontare la Lombardia” al Salone del Libro

La premiazione si è svolta oggi alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, del rappresentante dell’Associazione Italiana Editori Fabio De Giudice, del giornalista e scrittore Pierluigi Panza e del direttore generale della Fondazione Mondadori Paolo Verri. I 26 testi selezionati sono stati pubblicati nell’antologia ‘Futura. Raccontare la Lombardia’, presentata oggi in occasione della 38ª edizione del Salone del Libro.

L’elenco dei premiati

I vincitori del premio letterario sono: Alberto Barbisoni (Sant’Angelo Lodigiano/LO) con ‘400 metri’; Stefano Adesso (Tirano/SO) con ‘Camminando sui binari, non è una metafora, torno a casa’; Roberta Giuili (Roma) con ‘Dove fa caldo’; Aurora Martello (Lamezia Terme/CZ) con ‘Dove si diventa grandi’; Anemone Ledger (Milano) con ‘Fuori dal cerchio’; Vittorio Perrucci (Milano) con ‘Golden Boy’; Alessia De Mattia (Morlupo/RM) con ‘Il bosco del Sussurro’; Martina Cangialosi (Milano) con ‘Il Duomo’; Edoardo Izzo (Monza) con ‘Il Resegone’; Luca Lovisetto (Bologna) con ‘Iseo, sette e sedici’; Giorgia Galesi (Brescia) con ‘L’architettura del ritorno’; Roberto Formenti (Osnago/LC) con ‘L’orologiaio degli abissi’; Edoardo Coppi (Suzzara/MN) con ‘La curva sullo Stelvio’; Gaddo Belloni Menconi (Pavia) con ‘La distanza giusta’; Caterina Zucchetti (Cernusco sul Naviglio/MI) con ‘La gara che non puoi perdere’; Beatrice Locatelli (Bergamo) con ‘La strada in salita e la strada in discesa sono la medesima strada’; Mario Marino (Ciserano/BG) con ‘La temperatura conforme’; Riccardo Pelagatti (Desenzano del Garda/BS) con ‘Lago della bilancia’; Andrea Sponticcia (Apecchio/PU) con ‘Meglio pochi che buoni’; Marco Pinnavaia (Cusano Milanino/MI) con ‘Nuovo cinema San Gallo’; Filippo Gibelli (Mantova) con ‘Particella 33’; Martina De Marchi (Vobarno/BS) con ‘Per l’ultima volta, il solito’; Francesca Cassanelli (Sondrio) con ‘Prima dell’alba alzeremo le barricate’; Andrea Giudice (Montichiari/BS) con ‘Quattro’; Jasmine Loi (Ozzero/MI) con ‘Restare’; Giacomo Fava (Monza) con ‘Semiarredato’.

In una ipotetica classifica delle città da cui provengono i giovani artisti la vetta spetta a Milano e alla sua provincia con 6 premiati. Segue Brescia con 4.