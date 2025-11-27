Ana Estela Marconato, 9 anni, canterà allo “Zecchino d’oro”

Ana Estela Marconato, 9 anni di Nerviano, sarà in gara nell’edizione 2025 dello “Zecchino d’Oro”.
Ana Estela Marconato allo “Zecchino d’Oro”
Ana Estela Marconato, 9 anni, di Nerviano, sarà una dei concorrenti dell’edizione del 2025 dello “Zecchino d’Oro” in gara questo fine settimana, in diretta su Rai Uno. Lei, insieme a Gioele, canterà il brano “Boomer boom boom”, dedicato ai nonni che sono un po’ in difficoltà con la tecnologia del giorno d’oggi. La baby cantante fa parte del Piccolo coro Santo Stefano (dell’omonima parrocchia) diretto da Tiziana Garbagnati.
Chi è la piccola cantante
Brasiliana con cittadinanza italiana, la piccola sogna di diventare una cantante: adora Giorgia e i Kidz Bop, ama la pasta con le vongole e il 7 dicembre 2025 si esibirà in concerto proprio con gli amici del Piccolo coro.