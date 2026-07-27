Il professor Alessandro Barbero arriva a Legnano. Il noto divulgatore storico sarà infatti ospite della Fondazione Palio al Teatro Galleria il prossimo mercoledì 11 novembre 2026.

Alessandro Barbero atteso in autunno al Teatro Galleria

Un’occasione legata anche all’850esimo anniversario della Battaglia, che si celebra proprio nel 2026 e che proprio quest’anno Fondazione Palio ha già ricordato con diverse attività culturali organizzate come il Festival Letterario di Letteratura Storica, il concerto di apertura al Teatro Tirinnanzi, le mostre fotografiche a Palazzo Leone da Perego e al Castello di Legnano. Già in programma poi la due giorni di un convegno a carattere storico con il professor Paolo Grillo alla fine del mese di ottobre, in concomitanza con la mostra di History Lab, progetto sostenuto da Fondazione Palio per costruire un archivio fisico e digitale dei documenti storici della manifestazione.

Prenotazioni attive dall’1 ottobre

In merito all’evento dunque che porterà nella Città del Carroccio il professore torinese, Fondazione Palio ha spiegato che le prenotazioni per assistere allo spettacolo/lezione di Barbero saranno disponibili a partire dal prossimo giovedì 1 ottobre. Non ci saranno però biglietti, ma l’ingresso sarà ad offerta libera e i fondi raccolti serviranno proprio per sostenere le attività culturali promosse durante l’anno dalla Fondazione Palio.

Maggiori indicazioni saranno disponibili nei prossimi mesi direttamente sul sito web di Fondazione Palio.