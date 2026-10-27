Al via la Consulta Giovani del Comune di Vittuone

La Consulta Giovani del Comune di Vittuone si è già riunita per l’ufficiale avvio dei lavori lo scorso 22 ottobre, portando già le prime idee e dando la propria disponibilità a valorizzare appuntamenti importanti come le celebrazioni del 4 Novembre.
Ne fanno parte Angelica Restelli, eletta presidente, Aurel Vockri, votato come vicepresidente, Andrea Zaccaria, divenuto segretario verbalizzante, Camilla Ballarini, Giorgia Casamento, Letizia Ligato, Matilde Berther, Raffaele Restelli, Riccardo Peri e Sabrina Bouaissi.
Uno spazio per proposte e partecipazione
La presenza di una consulta giovani a Vittuone rappresenta un’occasione per rafforzare il coinvolgimento dei giovani nella vita del paese, offrendo loro uno spazio in cui confrontarsi, proporre iniziative e contribuire concretamente alla crescita di Vittuone.
«Siamo fieri che ci siano giovani che tengono a Vittuone e che scelgono di mettersi in gioco, dedicando parte del loro tempo alla comunità. Partecipare significa non limitarsi a guardare quello che succede, ma avere il coraggio di proporre idee, assumersi delle responsabilità e lavorare insieme per realizzarle. È proprio questo lo spirito che vogliamo valorizzare: giovani che diventano protagonisti della vita del paese, che si fanno promotori di iniziative e che portano il loro punto di vista, le loro esigenze e il loro entusiasmo. Come Amministrazione crediamo sia importante ascoltarli e creare le condizioni perché le loro proposte possano trovare spazio e trasformarsi in progetti concreti per Vittuone», dichiara il Sindaco Elena Comerio.
Il percorso di cinque anni della Consulta
«La nostra Giunta e tutta l’amministrazione comunale li accompagnerà in questo percorso, ascoltando le loro idee e mettendole in comune con anche le altre associazioni e realtà vittuonesi. Partiremo per questo percorso di cinque anni dai loro sogni e dalle loro sensibilità, allargheremo sempre di più la squadra e la visione sulla comunità», dichiara Christian Colombo, Assessore del Comune di Vittuone.
Al primo consiglio comunale in programma, la Consulta Giovani sarà invitata in Sala Consiliare per la propria presentazione alla comunità.