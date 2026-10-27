Al via la Consulta Giovani del Comune di Vittuone

La Consulta Giovani del Comune di Vittuone si è già riunita per l’ufficiale avvio dei lavori lo scorso 22 ottobre, portando già le prime idee e dando la propria disponibilità a valorizzare appuntamenti importanti come le celebrazioni del 4 Novembre.

Ne fanno parte Angelica Restelli, eletta presidente, Aurel Vockri, votato come vicepresidente, Andrea Zaccaria, divenuto segretario verbalizzante, Camilla Ballarini, Giorgia Casamento, Letizia Ligato, Matilde Berther, Raffaele Restelli, Riccardo Peri e Sabrina Bouaissi.

La presenza di una consulta giovani a Vittuone rappresenta un’occasione per rafforzare il coinvolgimento dei giovani nella vita del paese, offrendo loro uno spazio in cui confrontarsi, proporre iniziative e contribuire concretamente alla crescita di Vittuone.

«Siamo fieri che ci siano giovani che tengono a Vittuone e che scelgono di mettersi in gioco, dedicando parte del loro tempo alla comunità. Partecipare significa non limitarsi a guardare quello che succede, ma avere il coraggio di proporre idee, assumersi delle responsabilità e lavorare insieme per realizzarle. È proprio questo lo spirito che vogliamo valorizzare: giovani che diventano protagonisti della vita del paese, che si fanno promotori di iniziative e che portano il loro punto di vista, le loro esigenze e il loro entusiasmo. Come Amministrazione crediamo sia importante ascoltarli e creare le condizioni perché le loro proposte possano trovare spazio e trasformarsi in progetti concreti per Vittuone», dichiara il Sindaco Elena Comerio.