Al via il nuovo anno accademico dell’Ute «La Filanda»

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Partenza col turbo per il nuovo anno accademico dell’Ute – Università per tutte le età di Arluno «La Filanda».

Presentazione dell’anno accademico

Il presidente Andrea Fiammingo e la rettrice Alessandra Grassi, che hanno presentato nei giorni scorsi le attività dell’anno accademico 2026-27 nella sala della comunità Sant’Ambrogio, davanti a un folto pubblico e alla presenza anche del sindaco Alfio Colombo, esprimono «tanta soddisfazione per l’esito raggiunto». In poche ore dall’apertura delle iscrizioni, infatti, si sono registrate subito oltre 350 persone. Un’affluenza che conferma la qualità e il gradimento dei tanti corsi offerti dall’Ute di Arluno.

I corsi

Il libretto con tutte le attività proposte dall’associazione di volontariato, nata per dare risposta ai bisogni di cultura emergenti e favorire l’adulto e l’anziano a recuperare il proprio protagonismo e la propria identità personale, si possono trovare sul sito internet https://www.utearlunolafilanda.it/.