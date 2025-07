Al via dal 9 settembre le iscrizioni alla Civica scuola di musica

Il Consiglio comunale di Arese, nella seduta del 22 luglio scorso, ha deliberato l’affidamento della gestione della Civica scuola di musica per i prossimi 3 anni al CSBNO – Culture Socialità Biblioteche Network Operativo, l’azienda speciale consortile che già gestisce il Centro civico Agorà, le attività culturali e del tempo libero e l’archivio.

“Diamo continuità e qualità a una scuola che rappresenta un punto di riferimento importante per l’offerta educativa e musicale, pubblica, sul nostro territorio. Le ottime valutazioni delle famiglie ci hanno incoraggiato nella conferma di questa scelta – ha dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli. Lavoreremo nei prossimi anni, insieme all’azienda speciale, per implementare nuovi corsi, in particolare per i più piccoli e per adolescenti e preadolescenti, mantenendo l’offerta per quella che è la formazione avanzata. Il nostro desiderio è garantire un’offerta formativa di alta qualità, ma anche costruire una scuola che non sia solo la sommatoria di corsi individuali: un luogo per stare insieme e coltivare le proprie passioni e inclinazioni musicali“ – ha proseguito l’Assessora alla Cultura Denise Scupola.