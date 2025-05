Martedì 20 maggio 2025, alle ore 20.30, il Cinema Sala Ratti di Legnano ospiterà la proiezione speciale del docufilm “Paolo Vive”, dedicato al giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, a Palermo.

Al cinema Sala Ratti la proiezione del film "Paolo vive"

Un'opera intensa e necessaria, firmata dalla regista e sceneggiatrice Debora Scalzo, che ha saputo trasformare la memoria in un linguaggio cinematografico potente, capace di toccare il cuore e risvegliare le coscienze. La sua narrazione è visiva, emozionale, mai retorica.

Nel ruolo di Borsellino, l’attore Bruno Torrisi, volto noto della TV italiana, in una delle sue interpretazioni più sentite.

L’ingresso è aperto al pubblico, con biglietto simbolico di 5 euro, parte del quale sarà devoluto a sostegno de La Casa di Paolo, centro culturale nel cuore di Palermo.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

L'uscita del film negli altri paesi

Il film è distribuito a livello internazionale in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ed è già stato presentato con grande successo in Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito, Germania e Brasile. Il 3 luglio uscirà in Ecuador e in ottobre sarà proiettato anche nel Principato di Monaco.

> “Paolo Borsellino non è un ricordo: è una presenza. Raccontarlo è stata una responsabilità, ma anche un dovere morale. Questo film è un urlo di luce contro l’ombra del silenzio.”

– Debora Scalzo