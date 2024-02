La mostra dedicata a Enzo Piccinini sarà visitabile dal giorno sabato 2 marzo a domenica 10 marzo presso lo spazio espositivo del Centro Parrocchiale San Magno, in Piazza San Magno 10 a Legnano.

Al centro parrocchiale una mostra dedicata a Enzo Piccinini

“La malattia, la sofferenza, il dolore, la morte sono l’espressione normale ma più acuta del limite dell’uomo (…) Il senso del limite ti mette immediatamente insieme all’altro, anche se non è della tua idea, anche se non capisce o non ti guarda”.

Con queste parole Enzo Piccinini (1951-1999), affermato chirurgo dell’Ospedale sant’Orsola di Bologna, sintetizzava la propria filosofia di vita e vocazione di uomo e di medico. Diretto nei giudizi e nell’azione come la persona che si era scelto come padre: don Luigi Giussani.

Così don Giussani parlò di Enzo in un messaggio agli amici di CL all’indomani della sua morte Il 26 maggio 1999: “Enzo fu un uomo che, dall’intuizione avuta in un dialogo con me 30 anni fa, disse il suo ‘si’ a Cristo con una stupefacente dedizione, intelligente e integrale come prospettiva, e rese la sua vita tutta tesa a Cristo e alla sua Chiesa. La cosa più impressionante per me è che la sua adesione a Cristo fu così totalizzante che non c’era più giorno che non cercasse in ogni modo la gloria umana di Cristo”.

Una mostra dedicata all'uomo

A 25 anni dalla sua morte, mentre è in corso la causa di beatificazione, che fa seguito al suo riconoscimento canonico come “servo di Dio”, vogliamo anche noi a Legnano dare a tutti la possibilità – attraverso una mostra - di confrontarsi con l’umanità di questa persona eccezionale, emblematica anche nella professionalità e nel rapporto con i propri pazienti, curati e soprattutto umanamente accompagnati fino alla fine. Al teorizzato distacco tra medico e paziente, al non coinvolgimento con i drammi personali, Piccinini ha sempre proposto l’accompagnamento nella cura e la condivisione, educando a questo metodo una generazione di medici delle più diverse discipline. Ci sfida un suo slogan

La mostra “ENZO PICCININI: UN’AMICIZIA PER VIVERE” è stata realizzata per il Meeting di Rimini 2023 a cura della Fondazione Piccinini di Modena e di Student Office, associazione di studenti universitari di Bologna.

Orari e visite guidate

La mostra sarà visitabile dal giorno sabato 2 marzo a domenica 10 marzo presso lo spazio espositivo del Centro Parrocchiale San Magno, in Piazza San Magno 10 a Legnano, con i seguenti orari (ingresso libero):

Sabato 2: dalle ore 18 circa alle 19 (al termine dell’incontro di presentazione);

Domenica 3, Sabato 9 e domenica 10: ore 10-13 e 15-19;

Da lunedì 4 a venerdi 8: tutti i pomeriggi dalle ore 17 alle 18.30.

Sono prenotabili visite guidate per gruppi e scolaresche (anche fuori orario di apertura) chiamando il numero 339-5841935 (dopo le ore 14) o scrivendo a degasperi.legnano@gmail.com

La presentazione della mostra avrà luogo presso il Palazzo Leone da Perego, Via Mons. Gilardelli 10, sabato 2 marzo 2024 alle ore 17. Interverranno:

Dr. Massimo Vincenzi, presidente della Fondazione Enzo Piccinini di Modena;

I giovani curatori della mostra dell’associazione Student Office di Bologna.

La mostra, organizzata nell’edizione legnanese dall’Associazione Alcide De Gasperi, vede l’adesione di un significativo gruppo di enti e associazioni attive nell’ambito della cura, dell’assistenza, dell’educazione e della cultura:

AML – Associazione Medici Legnano

DOMUS DEI: casa di accoglienza Gianpaolo Negri - Legnano

CENTRO AIUTO ALLA VITA DANIELA GULDEN – Legnano

LIBRERIA NUOVA TERRA – Legnano

CENTRO CULTURALE SAN MAGNO – Legnano

IL CANTIERE – Centro di aiuto allo studio per studenti delle Superiori – Legnano

ASSOCIAZIONE PER LA LIBERTA’ DI EDUCAZIONE “ADRIANA BRAGA”.

L’evento è realizzato con il sostegno di Istituto Tirinnanzi, Farmacia Sempione e T-CARE Servizi sanitari a domicilio.