Al Castello arriva “Arte in Movimento”

Dal 3 al 30 Aprile nei sotterranei del Castello di Abbiategrasso : Pittura, Sport e Inclusione nelle opere di Cesare Giardini

Un’esperienza originale

“Arte in Movimento” non è solo una mostra, ma un vero e proprio viaggio culturale. Un’esperienza che unisce l’emozione della pittura ai valori universali dello sport e alla forza dell’inclusione sociale. Attraverso il potere della bellezza, l’iniziativa invita a riscoprire i principi della tenacia e del superamento dei propri limiti, creando un ponte ideale tra l’espressione artistica e l’attenzione alla diversità. L’esposizione trasforma il gesto atletico in uno strumento per abbattere le barriere fisiche e culturali, celebrando la bellezza di un corpo capace di sfidare le leggi del tempo e dello spazio.

Cosa sarà esposto

Nei sotterranei del Castello Visconteo sarà esposta una serie inedita di lavori dedicati ad atleti olimpici e paralimpici, dove ogni pennellata cattura l’umanità, il coraggio e la passione dei protagonisti. L’autore è Cesare Giardini, artista poliedrico nato a Vigevano nel 1948, si è formato all’Accademia di Belle Arti di Brera. La sua carriera è segnata da un profondo impegno civile e da una ricerca estetica che fonde luci e colori di mondi lontani (dalla Sicilia al Marocco, dal Portogallo a Bali) con le radici della pianura padana. Autore del francobollo celebrativo per il centenario di Eleonora Duse (2023), scelto dal Ministero del Made in Italy. Nel 2024, durante le Olimpiadi di Parigi, venti suoi ritratti sono stati esposti e donati presso la sede UNESCO. Le sue opere sono inserite nel Catalogo dell’Arte Moderna Mondadori e nel Museo della Permanente di Milano. Le opere di Giardini non celebrano solo i trionfi sportivi, ma ci invitano a riflettere sulla bellezza della diversità e sull’importanza di una cultura accessibile a tutti. È un’esplorazione ai limiti delle possibilità umane, raccontata attraverso la sensibilità di un maestro del colore.

Orari di apertura

Giorno e orari di apertura: Venerdì 15:30 – 18:30, Sabato10:00 – 12:00, Domenica 15:30 – 18:30.

Aperture straordinarie: Pasqua: 16:00 – 18:00, lunedì dell’Angelo: 16:00 – 18:00.

Visite di gruppo: è possibile prenotare contattando l’Ufficio Cultura ai numeri 02 946 92 458 / 02 946 92 468 o scrivendo a info@abbiategrassodavivere.it.