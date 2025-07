Agosto in paese, torna la tradizionale fiera e il cabaret

ANNUNCIATI GLI EVENTI

Lunedì 4 agosto si svolgerà l'attesa Fiera di San Francesco, alla sera risate insieme al comico Beppe Braida

Agosto a Cerro Maggiore, torna la tradizionale fiera in centro e il cabaret.

Agosto in paese, gli eventi

Sono stati annunciati gli appuntamenti dell'estate a Cerro Maggiore. Lunedì 4 agosto 2025 si svolgerà la tradizionale fiera di San Francesco, evoluzione della storica fiera del bestiame che in passato animava il paese: come sempre, bancarelle e stand, animeranno le vie del centro cittadino, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, e sarà davvero per tutti i gusti e le età.

La festa proseguirà poi in serata con lo spettacolo di cabaret che vedrà esibirsi Beppe Braida, volto noto della risata in tv avendo partecipata programmi famosi quali "Zelig" e "Colorado": appuntamento alle 21 nel cortile del municipio.

Le parole dell'assessore

"Abbiamo voluto concludere la fiera con un momento di leggerezza e condivisione: una risata collettiva che unisce generazioni e crea comunità, è questo il senso più profondo della cultura popolare" afferma l’assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie che così presenta l’evento per la cittadinanza.

E che prosegue: "Aspettiamo i cittadini numerosi per una serata di allegria nel cuore del nostro paese, certi che sarà sicuramente una ricca di risate. L’evento rientra nel cartellone della rassegna di eventi 'CerroEstate 2025', promossa dal mio assessorato e che sta accompagnando l’estate cerrese con appuntamenti di qualità, pensati per coinvolgere tutti, dai più piccoli agli adulti. Un’estate viva, partecipata, che parla il linguaggio delle radici, dell’identità e della voglia di stare insieme".