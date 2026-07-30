Arte rinascimentale e spettacolari giochi d’acqua per incantare grandi e piccoli nelle calde giornate estive

Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, tra le meraviglie artistiche e architettoniche più sorprendenti della Lombardia, apre le sue porte per tutto il mese di agosto con un fitto calendario di aperture, compresa la giornata di Ferragosto.

Agosto a Villa Litta, aperture pomeridiane e serali e visite anche Ferragosto

Un’occasione da non perdere – per chi resta in città, per una gita fuori porta alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento lombardo, tra arte e natura, con la piacevole frescura dei giochi d’acqua.

Nel cuore del Ninfeo di Villa Litta, ogni zampillo d’acqua è un piccolo colpo di teatro. Gestiti da un sofisticato sistema idraulico cinquecentesco, ancora oggi governato dai “fontanieri di Villa Litta” – custodi di un sapere tecnico tramandato di generazione in generazione – gli storici giochi d’acqua trasformano ogni ambiente in un palcoscenico di meraviglia. All’improvviso, l’acqua sgorga da pavimenti, pareti e cornici scolpite, dando vita alle celebri “sorprese” che, da oltre quattro secoli, stupiscono e rinfrescano i visitatori, regalando un’esperienza ancora più piacevole nelle calde giornate estive.

Ninfeo sotto le stelle

In aggiunta alle visite pomeridiane, anche nei mesi di agosto e settembre, Villa Litta apre le porte del suo suggestivo Ninfeo in orario serale con l’iniziativa Ninfeo sotto le stelle. Ogni sabato, dalle 21:00 alle 22:00, i visitatori potranno vivere un’esperienza magica alla scoperta del volto notturno della villa: un percorso immersivo tra giochi d’acqua, luci soffuse e atmosfere cariche di fascino, dove architettura, natura e suono si fondono in un racconto emozionante. Un’occasione speciale per lasciarsi sorprendere dalla magia del Ninfeo in una dimensione inedita e suggestiva.

Le visite guidate

Alle visite guidate del Ninfeo, curate e organizzate dall’Associazione Amici di Villa Litta, si affiancano, anche nel mese di agosto, i percorsi alla scoperta delle sale affrescate del Cinquecento e del Settecento, dei Giardini all’Italiana, delle monumentali fontane settecentesche di Galatea e di Nettuno e del Parco storico, offrendo ai visitatori un’esperienza completa nel patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico di Villa Litta.