A Pero arriva “Letture al tramonto”: cultura, aperitivi e incontro con gli scrittori del territorio

Un pomeriggio dedicato ai libri, agli autori e alla cultura, pensato come occasione di incontro e di relazione per tutta la cittadinanza. È la prima edizione di “Letture al tramonto. Aperitivo d’autore”, in programma sabato 3 ottobre 2026, a partire dalle ore 17.00, a PuntoCerchiate, promossa dall’Associazione Culturale Aperta-Mente, dal Comune di Pero e da CSBNO.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in relazione autori, editori, lettori e cittadini, dando spazio alle realtà editoriali e agli scrittori del territorio e creando un momento di confronto attorno al libro e alla cultura.

De Bortoli ospite d’onore: programma tra libri, laboratori e aperitivo

Nel corso del pomeriggio PuntoCerchiate si trasformerà in uno spazio di incontro e partecipazione, con presentazioni di libri, incontri con gli autori, interviste e un laboratorio di scrittura creativa. Non mancheranno inoltre attività rivolte ai più piccoli, iniziative dedicate alla lettura e alla cultura, una presenza speciale di Topolino e laboratori per bambini a cura di CSBNO. Ad arricchire il programma sarà la partecipazione di Ferruccio de Bortoli, scrittore, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, protagonista alle ore 19.15 di un momento di dialogo e approfondimento con il pubblico.

La giornata si aprirà alle ore 17.00. Alle 17.30 è prevista l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università delle Tre Età, insieme alla presentazione dei gruppi di lettura, delle iniziative della biblioteca e delle attività di Auser in Greppi. Alle 18.30 spazio alla presentazione degli autori presenti e al laboratorio di scrittura creativa. Alle 19.00 sono previsti i saluti istituzionali e l’intervento del Sindaco di Pero Antonino Abbate, insieme agli amministratori comunali. Seguirà, alle 19.15, il dialogo con Ferruccio de Bortoli. La giornata si concluderà alle 20.00 con letture di poesie, cui seguiranno un aperitivo e un momento conviviale. Nel corso dell’evento è previsto anche un breve intervento dell’associazione Non solo Moda, impegnata sui temi della violenza e del bullismo.

Biblioteca aperta e autori del territorio: le voci dei promotori

Durante l’iniziativa sarà inoltre possibile conoscere più da vicino le attività e i servizi della biblioteca, che resterà aperta al pubblico, e scoprire le proposte dedicate alla lettura e alla cultura. Saranno presenti, tra gli altri, gli autori Marco Bugatti, Nunzio Buono, Barbara Galli, Sara Vidè, Rocco Carta, Simona Martini, Donato Salvia, Armando Esposito, Nino Di Paolo, Rosangela Percoco, Valentina Giacalone, Lidia Laudani, Sergio Garavaglia, Fabio Scotto.

Il Sindaco di Pero, Antonino Abbate, commenta:

«Finalmente a Pero, dopo molti anni, si propone ai cittadini un momento di cultura e socializzazione di alta qualità. L’Amministrazione ha accolto con soddisfazione la proposta dell’Associazione Aperta-Mente e ha collaborato alla realizzazione dell’evento, co-organizzato insieme a CSBNO, segno che nella nostra comunità sono presenti molti cittadini che hanno a cuore lo sviluppo culturale della propria città».

Il presidente dell’Associazione Aperta-mente, Cristian Formichella, dichiara:

«Crediamo che la cultura sia un patrimonio vivo, capace di creare crescita, confronto e comunità. Con il Comune di Pero e il CSBNO abbiamo voluto dar vita a una piccola fiera del libro per valorizzare l’editoria e gli autori del territorio. Il 3 ottobre sarà un’occasione aperta a tutti per incontrare scrittori, scoprire nuove storie, vivere la cultura e condividere un momento di partecipazione e socialità».

La Presidente di CSBNO, Maria Antonia Triulzi, aggiunge: