L’Opera di solidarietà porta un messaggio di pace e solidarietà a Legnano. La pace come valore da custodire, difendere e trasmettere alle nuove generazioni attraverso il linguaggio universale della musica.

A Legnano in scena musica e solidarietà con “The Sound of Peace”

È questo il messaggio al centro di “The Sound of Peace”, il progetto musicale e culturale promosso dall’Ensemble Amadeus, che andrà in scena il 27 giugno alle ore 21 nel cortile di Palazzo Malinverni.

L’evento, sostenuto dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e da Ccr Insieme Ets, ha un intento benefico. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Lilt delegazione di Legnano.

Il messaggio della Lilt

Silvana Gatti, responsabile Lilt delegazione di Legnano, dichiara:

«La serata è davvero speciale: il titolo di questo concerto, “Il Suono della Pace”, è particolarmente significativo. In un tempo segnato da tensioni e conflitti, la pace non è soltanto assenza di guerra, ma una forma di armonia che si costruisce ogni giorno attraverso l’ascolto, il rispetto e la cura delle persone. In questo senso, esiste un legame profondo tra il messaggio della pace e la missione della Lilt: così come ci prendiamo cura del corpo attraverso la prevenzione e l’assistenza, possiamo prenderci cura anche delle relazioni e della comunità attraverso la solidarietà e la vicinanza reciproca. Desidero ringraziare i musicisti, il Comune di Legnano per l’ospitalità e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, assieme a Ccr Insieme Ets, da sempre vicine alla Lilt e ai suoi valori, per aver reso possibile questa iniziativa. Questa è una serata speciale. Ci ritroviamo non solo per ascoltare della straordinaria musica, ma per condividere un momento di solidarietà e vicinanza».

Cultura e solidarietà

Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega:

«Questa serata è un esempio di come la cultura possa diventare uno strumento di impegno civile e di come la bellezza della musica possa trasformarsi in un’opportunità per fare del bene, veicolando contemporaneamente un messaggio di pace e di fratellanza. “The Sound of Peace” riesce così a unire due dimensioni fondamentali: da una parte la promozione di una cultura della pace e della convivenza, dall’altra un gesto concreto di solidarietà a favore di chi vive una situazione di fragilità. Le note non si limitano a emozionare, ma diventano veicolo di valori, di riflessioni e di impegno civile».

Il sostegno di Ccr Insieme Ets

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, spiega: «Il valore di questa serata è reso ancora più significativo dalla destinazione del ricavato alla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, delegazione di Legnano.

Parliamo di una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio, impegnata quotidianamente nella prevenzione, nell’assistenza ai malati oncologici e nel sostegno alle loro famiglie».

Le attività della Lilt

Silvana Gatti fa il punto sulle attività dell’associazione:

«La Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è un’associazione che da oltre un secolo si impegna ogni giorno per dare concretezza a una parola fondamentale: prevenzione. Noi della delegazione di Legnano siamo presenti sul territorio con servizi dedicati alla prevenzione, all’assistenza e al supporto delle persone che affrontano la malattia oncologica e delle loro famiglie. Offriamo un servizio di accompagnamento alle terapie oncologiche, garantendo il trasporto da casa all’ospedale e ritorno, oltre a un prezioso sostegno psicologico per pazienti e familiari. Nel 2025 abbiamo inaugurato Spazio Parentesi, un progetto pensato per accompagnare i pazienti e i loro cari nel percorso di rinascita durante e dopo la malattia».

I protagonisti sul palco

Sul palco per Opera di Solidarietà il 27 giugno saliranno il Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi, per un percorso musicale che intreccia repertorio corale, grandi pagine sinfoniche e celebri colonne sonore cinematografiche.

«La pace è importante e per questo va difesa, va custodita. Dobbiamo riscoprirne il valore e farla nostra», sottolinea il maestro Marco Raimondi.

Il programma musicale

«Durante il concerto eseguiremo un programma misto, dalla musica classica fino alle grandi colonne sonore dei film», spiega Raimondi.

Tra i brani in programma figurano Land of Hope and Glory, l’Inno alla Gioia di Beethoven e musiche tratte da celebri film.

Il programma attraversa mondi musicali differenti con composizioni di Riz Ortolani, Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Williams e Vangelis, accanto a pagine corali come Va, pensiero di Giuseppe Verdi.

Un progetto culturale per la pace

“The Sound of Peace” nasce come un progetto artistico e culturale per promuovere i valori della pace, del dialogo e dell’integrazione tra i popoli attraverso la forza comunicativa della musica.

Il concerto vuole diventare uno spazio condiviso di ascolto e riflessione, capace di unire sensibilità diverse e creare un ponte tra culture, tradizioni e generazioni.

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per chi desidera sostenere il progetto è possibile prenotare un posto a sedere nelle prime file fino a sei ore prima dell’inizio attraverso il sito dell’Ensemble Amadeus: https://ensembleamadeus.org/20260627_legnano/

In alternativa sarà possibile accedere direttamente fino al raggiungimento della capienza consentita.

L’invito alla cittadinanza