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35 anni senza Freddie Mercury: a Canegrate arriva “In a Queen experience”.

35 anni senza Freddie Mercury: arriva “In a Queen experience”

Trentacinque anni fa ci lasciava Freddie Mercury, il leggendario cantante della celebre band britannica dei Queen. Ma la sua eredità artistica e la sua musica continuano ad emozionare. E per tutti i fan (ma non solo) arriva a Canegrate uno spettacolo assolutamente unico: venerdì 4 dicembre 2026, alle 22 (con possibilità di cenare), al BeerBanti di Canegrate arriva il concerto dei “In a Queen Experience” per un omaggio all’universo Queen. Uno spettacolo fatto di musica rigorosamente dal vivo, dove l’imitazione lascia spazio all’interpretazione, all’autenticità e alla teatralità di una band che continua a emozionare e fare la storia.

Sul palco Daniele Sari (al suo attivo collaborazioni con Ivan Cattaneo, Bobby Solo, Francesco Gabbani col quale ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2017) alla voce, Luca Colombo (cultore del tipico sound di Brian May e famoso produttore di pedalini per la chitarra elettrica di cui è fornitore di moltissimi artisti) alla chitarra, Danny Conizzoli al basso (arriva da oltre 20 anni di attività live e ha calcato anche il palco di Sanremo) e Sergio Meola (gia’ sul palco al fianco di Lucio Dalla, Andrea Bocelli ed Eugenio Finardi) alla batteria.

