Zucchi, sindacati e lavoratori: "Pronti ad occupare la fabbrica"

Zucchi, sindacati e lavoratori di Rescaldina in rivolta.

Zucchi, la rivolta di sindacati e lavoratori

I lavoratori della Zucchi di Rescaldina sono in rivolta. E sono pronti alla protesta, compresa l'occupazione della fabbrica. E' quanto emerso dall'incontro andato in scena ieri, giovedì, tra i sindacati Cgil, C isl e Uil e i dipendenti. Netta la contrarietà verso la ventilata ipotesi di trasferimento delle attività. Da qui sindacati e lavoratori sarebbero pronti a un'assemblea permanente con l'occupazione dello stabilimento produttivo.

La rabbia

"Le lavoratrici e i lavoratori, unitamente alle organizzazioni sindacali territoriali, riuniti in assemblea, hanno espresso la loro contrarietà sulle modalità di informazione e gestione del trasferimento di tutte le attività dello stabilimento di Rescaldina - si legge in una nota del sindacato e delle Rsu - Si ritengono non accettabili le proposte unilaterali presentate nell'ultimo incontro del 30 aprile per sopperire ai disagi dovuti e conseguenti agli spostamenti, agli orari di lavoro, alle spese e più importante alla conciliazione negativa dei tempi di vita e di lavoro". Da qui l'annuncio: "Per queste ragioni l'assemblea ha deciso unanimemente d'intraprendere con i sindacali e la Rsu, un'assemblea permanente con conseguente occupazione dello stabilimento di Rescaldina fino a quando la direzione non modificherà le proprie decisioni, aprendo un tavolo serio di confronto".