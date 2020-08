Sospiro di sollievo per Zineb: è stata ritrovata la 15enne di Vigevano scomparsa domenica e avvistata anche ad Abbiategrasso.

Zineb è stata trovata: sospiro di sollievo ad Abbiategrasso

Sospiro di sollievo per Zineb: i familiari della 15enne di Vigevano scomparsa da domenica hanno infatti riferito nella mattinata di mercoledì di aver ritrovato la giovane, in buone condizioni. Le ricerche erano state estese in questi giorni anche all’Abbiatense, dopo che un conoscente aveva affermato di averla vista alla stazione ferroviaria di Abbiategrasso. Zineb aveva trascorso il pomeriggio di domenica assieme ad un gruppo di amici, con i quali si era recata a Mortara. Ma non aveva fatto ritorno a casa, allarmando la famiglia. Ora il lieto fine. TORNA ALLA HOME PAGE