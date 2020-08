Apprensione per Zineb, 15enne di Vigevano che domenica sera non ha fatto ritorno a casa: l’appello dei familiari e le ricerche anche nell’Abbiatense.

La 15enne Zineb è scomparsa da domenica

Apprensione per Zineb, una ragazzina di Vigevano di 15 anni della quale la famiglia non ha più notizie da domenica. La giovane era uscita nel pomeriggio di domenica assieme ad una amica, ma in serata non ha fatto ritorno a casa facendo scattare l’allarme. Assieme ad alcuni amici, si erano recati a Mortara: l’amica ha fatto ritorno a casa, Zineb no. Dalle prime ricerche nella rete delle conoscenze, qualcuno ha affermato di aver visto la giovane alla fermata ferroviaria di Abbiategrasso. La famiglia, di origini marocchine, ha sporto denuncia presso i carabinieri di Vigevano, l’appello per chiunque avesse informazioni è di contattare il numero di telefono 377-229.7674. Zineb, alta circa 1,60, porta gli occhiali e il giorno della scomparsa indossava un vestito bianco. Aveva con sè il cellulare che tuttavia attualmente risulta spento. Le ricerche sono estese nei luoghi che Zineb potrebbe aver raggiunto, da Vigevano ad Abbiategrasso passando per Milano.

