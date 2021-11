Voragine nell'asfalto: chiusa la piattaforma ecologica

Il problema

A causa del maltempo a Dairago si è verificato un cedimento di una porzione di via Piave: la piattaforma ecologica resterà chiusa.

Voragine nell'asfalto a causa del maltempo

Il maltempo di questo fine settimana ha causato nella giornata di ieri, domenica 14 novembre 2021, un improvviso cedimento strutturale di una porzione di via Piave, la strada che conduce alla piattaforma ecologica.

La voragine che si è creata è di entità piuttosto importante, tale da impedire l'accesso all'impianto, sia da parte degli utenti, sia da parte degli operatori di Aemme Linea Ambiente.

La decisione di Aemme e Amministrazione

Aemme Linea Ambiente, in accordo con l'Amministrazione, ha quindi deciso di chiudere la piattaforma, sino a data da destinarsi. Sarà premura di Aemme Linea Ambiente aggiornare i cittadini in merito all'evolversi della vicenda. Per informazioni i cittadini potranno chiamare il numero verde di Ala: 800/19.63.63.