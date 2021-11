Maltempo, i soccorsi intervengono per i danni a Dairago

I problemi in paese

Danni a Dairago per il maltempo

Un muro di una recinzione crollato, dissesti stradali, rottura di un condotto principale della rete fognaria e un palo elettrico pericolante: questi i danni che si sono verificati in via Piave a Dairago.

I soccorsi

A causa delle forti piogge che hanno interessato il nostro territorio, i soccorsi e le Forze dell'ordine stamattina, domenica 14 novembre 2021, sono dovuti intervenire in via Piave - nella zona della piattaforma ecologica - per sistemare alcuni danni al manto stradale, alla rete fognaria e all'illuminazione elettrica. Sul posto la Protezione Civile di Dairago, la Polizia Locale, i Vigili del fuoco di Legnano, Cap Holding ed Enel.