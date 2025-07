“Volontariato per evitare il processo”: a Inveruno protesta l'opposizione

Alcune notizie di cronaca di qualche mese fa hanno portato alla luce un fatto sconcertante: Enrico Cozzi, ex sindaco di Nerviano e attuale coordinatore del PD Altomilanese, è stato licenziato dal Comune di Canegrate per aver falsificato le timbrature durante il servizio. Per evitare un processo per truffa ai danni dello Stato e falsa attestazione, Cozzi ha scelto la messa alla prova, svolgendo lavori di pubblica utilità presso il Comune di Inveruno. Questa decisione è profondamente discutibile. È inammissibile che una persona riconosciuta responsabile di comportamenti fraudolenti, come accertato dalle autorità competenti, nei confronti di un ente pubblico possa svolgere attività in una struttura comunale analoga a quella da cui è stato allontanato. Tale scelta mina il principio di responsabilità e compromette la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Ci rivolgiamo direttamente al Sindaco di Inveruno, Nicoletta Saveri, e al Vice Sindaco e Consigliere delegato della Città Metropolitana di Milano, Sara Bettinelli (PD), con un appello chiaro: riconsiderate immediatamente la decisione di consentire a Cozzi di svolgere lavori di pubblica utilità presso il nostro Comune. Chiediamo con fermezza che la posizione di Cozzi venga riesaminata e che gli sia preclusa qualsiasi attività all’interno del Comune di Inveruno. Consentire a chi ha violato la fiducia pubblica di operare nella nostra comunità invia un messaggio sbagliato e indebolisce l’integrità delle istituzioni. La trasparenza e il rispetto per i cittadini devono essere valori non negoziabili.