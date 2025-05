Vola con il monopattino: trasportato in ospedale

Incidente all’altezza della strada che porta da Abbiategrasso a Cassinetta di Lugagnano dopo la rotatoria sulla sp 197. Erano da poco passate le 18 di lunedì, 12 maggio 2025, quando un uomo a bordo del suo monopattino elettrico è finito a terra.

Per evitare l’impatto

L’uomo un sudamericano di 45 anni, per evitare l’impatto con un’auto che si era appena immessa sulla strada per Cassinetta proveniente da un parcheggio ha bruscamente frenato per evitare l’impatto con il mezzo, ribaltandosi e cadendo sull’asfalto, subito dopo la rotatoria che da Abbiategrasso porta a Cassinetta di Lugagnano.

I due mezzi non sono venuti a contatto, c’è stata una caduta autonoma. A dare l’allarme il conducente dell’auto che subito ha chiamato i soccorsi. Sul posto Areu ha inviato un ambulanza e un auto medica in codice rosso, otre alla Polizia Locale di Abbiategrasso per gestire il traffico e garantire le operazioni in sicurezza. L’uomo caduta a terra era vigile, dopo i primi soccorsi sul posto è stato stabilizzato e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta in codice giallo per ulteriori accertamenti.

La circolazione ha subito qualche disagio per permettere ai soccorritori di liberare l’area dove è avvenuto l’incidente e rimettere in sicurezza la strada a quell’ora molto trafficata.