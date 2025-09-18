La Polizia di Stato di Legnano restituirà circa 60mila euro a un cittadino italiano, di 84 anni, che nei giorni scorsi era rimasto vittima di una truffa tramite il trading online.

Vittima di una truffa di trading online: restituiti ad un anziano 60mila euro

L’attività investigativa dei poliziotti del Commissariato Legnano è iniziata a seguito di denuncia/querela per una truffa, attuata con la tecnica di fingere l’esistenza di un lucroso investimento da realizzarsi tramite trading online, presentata nell’immediatezza dall’84enne presso gli uffici del commissariato, dove gli agenti della Sezione Reati contro il Patrimonio hanno effettuato gli approfondimenti del caso al fine di rintracciare gli autori del reato.

E’ emerso che l’anziano – dopo aver inconsapevolmente visitato un sito internet che invogliava a facili guadagni – è stato contattato dal truffatore, con la promessa di rapidi importanti ritorni economici, lo ha convinto a investire un’ingente somma di denaro e, tramite un efficace raggiro, ha fatto in modo che questa venisse distolta dal conto corrente del malcapitato e fatta accreditare su un conto d’appoggio per essere incassata.

Il deposito su un conto di un prestanome

Acquisita tutta la relativa documentazione, gli agenti hanno scoperto che la somma “investita” dalla vittima (ovvero circa 60mila euro) era su un conto corrente intestato a un prestanome; pertanto, è stato chiesto il blocco cautelativo della cifra notiziando l’Autorità Giudiziaria competente per i provvedimenti del caso.

Terminati gli ulteriori accertamenti, i poliziotti di via Gilardelli hanno ottenuto con un decreto del Pubblico Ministero preposto all’indagine il dissequestro dei soldi a vantaggio della vittima, che quanto prima ne potrà rientrare in possesso.