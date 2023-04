É accusato di aver violentato sessualmente una giovane ragazza sul treno, scattano le manette per un 36enne egiziano.

Violenza sessuale sul treno, arrestato 36enne

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – V Dipartimento, ha arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Milano, un cittadino egiziano di 36 anni, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato della violenza sessuale consumata ad inizio aprile a bordo di un treno in transito a Milano.

L’indagine che ha portato al provvedimento restrittivo è scaturita dalla denuncia di una giovane ragazza che, nella mattinata del 5 aprile scorso, aveva segnalato alla Polfer di Treviglio (Provincia di Bergamo) di essere stata vittima di violenza sessuale a bordo di un treno regionale da parte di un altro viaggiatore.

I fatti

L’uomo, inizialmente si era mostrato cordiale e disponibile, fornendo alla ragazza informazioni e indicazioni sui treni da prendere. Tuttavia, all’improvviso, approfittando dell’assenza di altri passeggeri nel frattempo scesi alle rispettive fermate, l'uomo si è gettato sulla giovane aggredendola e costringendola a subire atti sessuali, nonostante la resistenza della ragazza. Quest’ultima fortunatamente è riuscita a divincolarsi ed a sfuggire all’aggressore che, approfittando dei momenti concitati, si è poi dileguato facendo così perdere le sue tracce.

Le indagini sono scattate nella immediatezza dei fatti, con un lavoro congiunto ad opera dei poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia e della Sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di Milano, attraverso l’analisi delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo treno e nelle stazioni interessate dal transito dell’uomo, ed in ultimo all’analisi del traffico di celle telefoniche.

Il 36enne, dopo essere stato accompagnato in Questura, è stato arrestato in virtù dell’Ordinanza emessa dall’Ag milanese e, al termine degli atti di rito, è stato trasferito al carcere di San Vittore in attesa della convalida.