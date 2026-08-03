Violenza sessuale su minori, arrestato a Legnano un ricercato in spagna

In manette un 31enne marocchino, ricercato internazionale, sul quale pende una condanna definitiva a 8 anni e 9 mesi

Nella giornata di venerdì 31 luglio, la Polizia di Stato ha eseguito un mandato di arresto europeo (MAE) emesso dall’Autorità Giudiziaria spagnola nei confronti di un cittadino marocchino di 31 anni per una condanna definitiva a 8 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale ai danni di un minore, commesso in Spagna.

L’intervento degli agenti

Gli agenti del commissariato Legnano hanno fermato l’uomo nel centro cittadino nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e controllo del territorio. Risultato privo di documenti d’identità è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato di via Gilardelli per gli accertamenti di rito.

Le procedure di identificazione, eseguite tramite fotosegnalamento e verifiche incrociate nelle banche dati di polizia, hanno consentito di accertarne la reale identità e di risalire al provvedimento restrittivo a suo carico inserito dalle Autorità iberiche.

A disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Al termine delle formalità, il 31enne è stato posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per l’avvio delle procedure previste dalla normativa sulla cooperazione giudiziaria internazionale. L’operazione testimonia ancora una volta l’efficacia della sinergia tra le Forze di Polizia europee e il costante presidio della Polizia di Stato sul territorio.