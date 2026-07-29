Violento scontro sulla SS 494: un uomo grave al Niguarda

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, martedì 28 luglio 2026, lungo la SS494, all’altezza di Albairate.

Scontro tra due vetture e un furgone

L’allarme è scattato intorno alle 23.15, facendo intervenire un imponente dispositivo di soccorso. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, si sono scontrati due autovetture e un furgone. L’impatto frontale è stato particolarmente violento e ha reso necessaria la chiusura della strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Una delle due auto coinvolte , quella che avrebbe causato lo scontro, è stata abbandonata sul posto e i suoi occupanti si sono dileguati senza lasciare tracce.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbiategrasso, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e nell’assistenza ai feriti. Presenti anche i Carabinieri per la gestione della viabilità e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

Ferito in codice rosso al Niguarda

Ingente il dispiegamento dei mezzi di soccorso sanitario, con gli equipaggi di Croce Azzurra, Croce Verde Trezzano e Padania Intersos, supportati da due automediche. Il ferito più grave, un italiano classe 1988 che era alla guida dell’auto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le altre due persone coinvolte se la sono cavata con ferite lievi.

La SS494 è rimasta chiusa per circa quattro ore ed è stata riaperta alla circolazione solo al termine delle operazioni di soccorso, della rimozione dei mezzi incidentati e dei rilievi effettuati dalle Forze dell’Ordine.