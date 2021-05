Violano il coprifuoco: cinque persone multate

Violano il coprifuoco, sanzionati dalla Polizia Locale.

Violano il coprifuoco, fermati e multati dalla Polizia Locale

E’ successo a Legnano. Nel corso del primo fine settimana di maggio, e primo in zona gialla per la Lombardia, i servizi di pattuglia effettuati da parte della Polizia Locale hanno affrontato una presenza significativa di persone nelle zone centrali della città, dalla Ztl al parco Castello nella giornata di domenica 2 maggio 2021. Nel complesso sono state elevate cinque sanzioni, tutte per violazione dei termini del coprifuoco.

I legnanesi positivi al virus sono 125: 119 a casa, sei in ospedale

I dati epidemiologici della scorsa settimana in città hanno registrato un numero di nuovi contagi superiore quello della settimana precedente (da 58 a 67 casi, +16%), anche se i numeri assoluti restano lontani dai picchi. La media mobile a sette giorni del dato dei nuovi contagi evidenzia un andamento ancora contrastato della diffusione pandemica; la media attuale è di 9,6 nuovi contagi al giorno nella nostra città, in leggera crescita (+1,3) rispetto al dato calcolato alla fine della settimana precedente. Alla data di domenica 2 maggio, i legnanesi positivi al Coronavirus erano 125: 119 a domicilio, sei ricoverati in ospedale. Per maggiori informazioni in merito ai dati epidemiologici, rimandiamo all’apposita sezione sul sito internet del Comune di Legnano.