Sicurezza

Gli era stato prescritto dal giudice un divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, ma ha deciso ugualmente di violarlo e di andare oltre arrivando a danneggiare l’auto della donna in un’esplosione di rabbia.

Viola il divieto di avvicinamento e danneggia l’auto della ex

È quanto accaduto la scorsa settimana a Magenta, nella frazione di Pontevecchio, dove un uomo di 58 anni residente nel territorio comunale si è presentato sotto l’abitazione della donna a cui era stato precedentemente legato in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di alcolici. In queste condizioni, l’uomo se l’è presa con l’autovettura della donna, compiendo atti di danneggiamento sul veicolo in sosta.

Immediata è però stata la chiamata ai Carabinieri della stazione di via Novara, che giunti sul posto hanno provveduto a riportare la situazione sotto controllo e soprattutto a placare le ire del 58enne. Dopo aver accertato la violazione delle misure cautelari che erano state precedentemente imposte dall’autorità giudiziaria, i militari dell’Arma hanno immediatamente proceduto ad arrestare l’uomo, che è è stato poi trasferito nel carcere milanese di San Vittore.

Attualmente il 58enne magentino rimane dunque a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa che si prosegua con le prossime fasi del procedimento.