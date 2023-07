Villa Litta devastata dal maltempo di oggi, lunedì 24 agosto.

Villa Litta devastata dal maltempo

Il nubifragio che si è abbattuto oggi anche sul Comune di Lainate ha procurato una serie di danni materiali dovuti principalmente alla caduta di alberi e all’acqua caduta in pochi minuti in città.

Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone, ma l’Amministrazione comunale prontamente intervenuta ha disposto alcune chiusure di parchi e strutture.

In via del tutto precauzionale, per esigenze di sicurezza, per valutare l’entità dei danni e verificare l’agibilità delle strutture e provvedere ai necessari interventi di ripristino, è stata disposta la chiusura dell’Asilo nido comunale “Il piccolo principe” di via Diaz, 18 e la conseguente sospensione dell’attività didattica da lunedì 24 luglio a venerdì 28 luglio compreso.

E' stato chiuso il Centro estivo della scuola primaria presso la sede scolastica di via Cairoli da lunedì 24 luglio a mercoledì 26 luglio compreso; così come il Centro estivo dell’infanzia presso la sede scolastica di via Lamarmora.

Una delle situazioni più gravi si è registrata in Villa Litta dove alcuni alberi lungo via Re Umberto I sono caduti danneggiando cancello e recinzione. Per questo motivo l'Amministrazione ha disposto la chiusura del Parco storico di Villa Litta per tutti i necessari rilievi fino a data da definirsi. E’ stata ripristinata la viabilità principale, rimane al momento chiusa la via Re Umberto a causa, appunto, della caduta di alcuni alberi secolari del Parco di Villa Litta. Al momento sono in corso interventi di ripristino in via Garzoli.

Domani, martedì 25 luglio, sarà inoltre chiuso il cimitero di Lainate per le verifiche del caso.