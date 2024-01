Vigile del fuoco fuori servizio si tuffa nel lago per soccorrere tre persone precipitate con l'auto

Il Vigile del Fuoco di Milano, che ha prestato soccorso anche a Garbagnate Milanese, aveva raggiunto il lago di Lecco per una gita a Piona con la famiglia quando ha visto un'auto precipitata in acqua ed è subito intervenuto per soccorrere gli occupanti.

Vigile del fuoco fuori servizio salva gli occupanti di un'auto caduta nel lago

Si tratta di Ivano Ghidoni, un vigile del fuoco di 45 anni del comando di Milano nella sede di Via Sardegna che ha prestato servizio anche al distaccamento volontari di Garbagnate Milanese, che quando ha visto quella scena non ha esitato un istante e si è messo subito all'opera. Nel frattempo era stato dato l'allarme per mettere in moto la macchina dei soccorsi. E' accaduto verso le 16.30 quando Ghidoni, trovandosi con alcuni parenti in visita all’abazia di Piona, è intervenuto soccorrendo gli occupanti di un auto caduta in acqua dopo aver percorso un pendio ripido per circa 100mt.

Tre persone estratte dal veicolo

L’auto, un minisuv, era parcheggiata nell’area dell’abazia e ha finito la sua corsa nell’acqua ribaltandosi. Le tre persone sono state estratte dal vigile Ghidoni tuffatosi appena accaduto il fatto. Le tre persone a bordo (una donna alla guida e due uomini come passeggeri) sono state estratte con difficoltà, uno dei tre è rimasto bloccato tra i sedili carico.

Effettuato massaggio cardiaco fino all'arrivo dei soccorritori

Sono state immediatamente soccorse dallo stesso Ghidoni e dalle persone che lo accompagnavano effettuando un massaggio cardiaco per tutte e tre le persone fini all’arrivo dell’auto medica di Lecco.

La conducente purtroppo è deceduta

Purtroppo, per la donna alla guida, la milanese Manuela Spargi, non c’è stato nulla da fare. I due uomini passeggeri sono stati ricoverati negli ospedali della zona.