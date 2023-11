Vicino di casa da incubo, interviene la Polizia

Vicino di casa da incubo a San Giorgio su Legnano: fischietto quando sentiva i passi e minacce di morte, arriva la Polizia di Stato.

Vicino di casa da incubo, arrivano i poliziotti

Era davvero un vicino di casa da incubo. Sfortunata protagonista della vicenda una donna residente a San Giorgio su Legnano che, nei giorni scorsi, si è presentata al commissariato della Polizia di Stato di Legnano per sporgere una denuncia. Le lamentele riguardavano un vicino con comportamenti decisamente strani, ma anche pericolosi. Qualche esempio? L'uomo, 75 anni e che viveva nell'appartamento di sotto del condominio, le dava fastidio in diversi modi. La donna si alzava molto presto la mattina e capitava che, muovendosi, i suoi passi (così come quelli del suo cane) si sentissero ovviamente di sotto. Così l'anziano aveva iniziato a dare segni di insofferenza: si era armato di un fischietto e fischiava ogni volta che, al mattino presto, sentiva il rumore dei passi; più volte aveva poi danneggiato l'auto della donna e aveva minacciato anche di sgozzarla il giorno prima che lei convolasse a nozze: "Brutta t...a, vengo sù e ti sgozzo" avrebbe detto alla donna, ormai esasperata.

Il provvedimento

I poliziotti si sono così recati a casa del 75enne, che è stato denunciato per minacce aggravate; e la situazione è stata inserita nel cosiddetto Scudo, provvedimento nato a suo tempo per fronteggiare il fenomeno delle liti in famiglia così come le liti condominiali. In altre parole si tratta di un applicativo interforze di supporto alla gestione delle attività di "pronto intervento" per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni connessi alle violenze domestiche o di genere. Scudo permette, di fatto, di comunicare più efficacemente grazie all'utilizzo di una banca dati in cui vengono conservati, e condivisi, elementi utili al contrasto alla violenza evitando così che la situazione possa degenerare